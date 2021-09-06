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ضبط عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة

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ضبط عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ضبط عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة

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ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

وجاء ذلك، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة متعاطى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تكوين 3 أشخاص تشكيل عصابي تخصص فـى الاتجار المخدرات، متخذين من دائرة قسم ثانٍ سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين، وأدوات لتعاطي مخدر الهيروين، وميزان حساس، و4 هواتف محمولة، و5 ساعات يد، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، اتخذت الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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