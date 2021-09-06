محافظ القاهرة يتفقد مركز تطعيم كورونا بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية

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تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الإثنين، مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمدرسة جمال عبدالناصر الرسمية المتميزة لغات بادارة النزهة التعليمية، لمتابعة انتظام أعمال تلقي العاملين بالقطاع التعليمى اللقاح، وسير العمل والتسهيلات المقدمة لحصولهم على اللقاح بيسر وسهولة.

وتابع سير العمل داخل المركز وانتظام برنامج التسجيل الخاص بوزارة الصحة والمسارات التي يمر بها متلقي اللقاح والتقى عدد من المتواجدين بالمركز عقب حصولهم على التطعيم.

وأشار إلى توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأوضح المحافظ أنه تم الإنتهاء من تطعيم أكثر من 50% من المستهدفين بالقطاع التعليمى البالغ عددهم ما يقارب 150 ألف شاملين القائمين على العملية التعليمية والمعينين والعقود والمنتدبين والعمال بالمدارس الحكومية والخاصة خلال أسبوعين فقط من بدء حملة التطعيم، مشددًا على سرعة الإنتهاء من تطعيم كافة العاملين قبل بدء العام الدراسى الجديد.

وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد «فيروس كورونا» من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس، وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالاستيراد.