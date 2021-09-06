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محافظ بورسعيد يوجه بالاستعانة بالشباب أثناء توزيع قافلة «أبواب الخير»

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محافظ بورسعيد يوجه بالاستعانة بالشباب أثناء توزيع قافلة «أبواب الخير» محافظ بورسعيد يوجه بالاستعانة بالشباب أثناء توزيع قافلة «أبواب الخير»

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مسؤولى الجمعيات الأهلية وصندوق تحيا ، بحضور الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة، والدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فور استقبال قافلة «أبواب الخير» صباح اليوم، لمتابعة سير العمل في توزيع مساعدات قافلة أبواب الخير والتى تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بكافة محافظات مصر .

وأكد «محافظ بورسعيد» أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، مشيرآ أن قافلة أبواب الخير تعد نموذجًا يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرعاية الأسر المستحقة وجهزت مساعدات تكفي مليون أسرة (أي مايقرب 5 ملايين مواطن) على مستوى الجمهورية .

وشدد «محافظ بورسعيد» على الجمعيات الأهلية في بورسعيد البالغ عددها ٢٧٠ جمعية بتكثيف العمل الميدانى والتوجه لكافة الأحياء ببورسعيد لتوزيع المساعدات الإنسانية على الأسر والفئات الأولى بالرعاية والمستحقة ببورسعيد، موجها بالإخلاص في العمل من أجل تحقيق أهداف المبادرة وهى الوصول لجميع الأسر المستحقة للدعم والمساعدات الإنسانية في كافة الأنحاء .

ووجه «المحافظ» مدير مديرية التضامن ببورسعيد بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة الفئات المستحقة للرعاية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة .

وأشاد«اللواء عادل الغضبان» بالشباب المتطوعين في مؤسسات المجتمع المدنى ببورسعيد وعلى رأسها مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، والذين يعملون بإخلاص وحب لوطنهم ومن أجل تحقيق أوجه الخير المختلفة، موجها بالاستعانة بعدد كبير من الشباب أثناء توزيع قافلة «أبواب الخير» وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعى، لوصول محتويات القافلة لجميع الفئات والأسر الأولى بالرعاية بمحافظة بورسعيد بالشكل الأمثل .

محافظ بورسعيد يوجه بالاستعانة بالشباب أثناء توزيع قافلة " أبواب الخير "

المصرى اليوم

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