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قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، إن «صندوق تحيا مصر» تحول من مجرد فكرة كانت قائمة على دعم ومساندة الدولة في خطتها لتنفيذ حزمة برامج الرعاية والحماية الاجتماعية لمشروع قومى كبير بمحاور عمل في مختلف القطاعات، أبرزها قطاع الرعاية الصحية، الحماية الاجتماعية، والتنمية العمرانية، ومواجهة الكوارث والأزمات.

وأضاف الهضيبى، أن الصندوق على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة له، إلا أن الإنجازات التي كان شريك فيها أو تمت من خلاله في القطاعات المعنى بها تستحق وقفة كبيرة، وبالفعل حصد العديد من الجوائز الدولية في هذا الصدد، حيث حقق 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس العالمية، وذلك بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم، وأصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن الإنسانية والعمل الخيري على مستوى العالم، وأن كلمة السر في هذه النجاحات يعود للشراكة الشراكة الاستراتيجية التي يعقدها مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن «صندوق تحيا مصر»، على الرغم من كم المشروعات التي كان شريك فيها والمقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية ومواجهة المشكلات التي يعاني منها المجتمع، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريص طوال الوقت على دم الفئات الأولى بالرعاية وذلك من خلال إطلاق قوافل عديدة لعل أخرها أبواب الخير التي تستهدف توفير الرعاية لـ5 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، كافة هذه المبادرات ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية.

واختتم أستاذ القانون الدستورى، قائلا:«خلال الفترة الأخيرة شهد ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمام مباشر وصريح من القيادة السياسية، وتم ترجمة ذلك في مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات التي تعمل جنبا إلى جنب من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية».