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قال رئيس بعثة منظمة الهدرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، «لوران دى بويك»، خلال لقائه بأعضاء لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن مصر عضو فعال في الحوار والمناقشات في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولديها طريقة كاملة في التعامل مع هذا الأمر.

وأضاف «دى بويك» أن مصر تقود المنطقة في هذا الأمر، وكل التقارير تشير إلى ذلك، ومصر بالنسبة لنا قائد في العديد من القطاعات، فلديها تشريعات لمكافحة لمكافحة التهريب والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين. وهنا رئيس البعثة الحكومة والبرلمان بما انجزوه في هذه القضية .

و تابع: «المهاجرون يتمتعون في مصر بحقوق مماثلة للمصرين، في مختلف مناحى الحياة، وهذا جهد كبير من الدولة المصرية، نراها في البرامج والمبادرات التي تتخذها الحكومات،و المهاجرين يعتبرون مساوين للسكان الأصلييين، وإجراءاتكم مفهومة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، ونحن نبحث عن بناء القدرات لهؤلاء المهاجرين لكى يتم تشارك الخبرات في المجتمعات المتواجدين بها ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، ومن خلال التنسيق بين أكثر من وزارة».

و كانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،عقدت لقاء، مع رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة «لوران دى بوك» بمقر اللجنة بمجلس النواب، لمناقشة ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات..

وأوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية في التصدى للهجرة غير الشرعية والقضاء عليها، وما تبذله الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من جهود كبيرة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة والنهوض بالاقتصاد، وإقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى، وخلق فرص عمل للشباب، وأشار «رضوان» إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، التي تستهدف إحداث طفرة ونقلة تنموية كبيرة في القرى