إزالة ورفع 33860 طن قمامة من مراكز ومدن الشرقية خلال الشهر الماضي

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تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال وحدة التدخل السريع بالديوان العام، لإزالة ورفع 33860 طن قمامة وردش بواقع 1693 نقلة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي .

وأوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، أن الوحدة قامت برفع840 طن ردش بواقع 42 نقلة من أرض مهرجان الخيول بمركز بلبيس، بالإضافة لرفع 660 طن قمامة من مقلب الغار وتسوية 940 طن ردش بأرض سوق الثلاثاء، وكذلك رفع وتسوية 4760 طن ردش لتجهيز المحور المرورى الجديد بتقسيم المعلمين بمركز الزقازيق، بإجمالى 6360 قمامة وردش بواقع 318 نقلة، فضلاً عن رفع 21260 طن قمامة من قرية نبتيت بمركز مشتول السوق بواقع 1063 نقلة، ورفع 1140 طن قمامة من قرية كفور نجم بمركز الإبراهيمية بواقع 57 نقلة، وكذلك رفع 1060 طن قمامة بواقع 53 نقلة من النقطة الوسيطة بمركز ههيا، فضلاً عن رفع 480 طن قمامة من مركز أبوحماد بواقع 24 نقلة، وكذلك رفع 620 طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز فاقوس بواقع 31 نقلة لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، بالإضافة لردم أرض الموقف الجديد بمركز بلبيس بـ 2100 طن ردش بإستخدام 5 معدات.

وأكد محافظ الشرقية استمرار شن الحملات المكثفة لرفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة