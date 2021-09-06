الإيطالي «نينو فارينا» أول من فاز باللقب 1950.. «فورمولا 1» تاريخ عريق في سباقات السيارات

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سباق السيارات أصبحت تحظي بشعبية كبيرة حول العالم، حيث باتت لها متابعون بالملايين من جميع مختلف دول العالم، ومن أشهر هذه السباقات هي البطولة الكبرى فورمولا 1.

فورمولا 1 هي أم البطولات أو سباق الجائزة الكبرى، حيث اندلعت الفكرة في ثلاثينيات القرن الماضي وانطلقت فكرة إقامة بطولة عالمية ولكن توقف هذا الحلم بسبب الحرب العالمية الثانية، ولكن في عام 1950، أطلق الاتحاد الدولي للسيارات أول سباقات الفورمولا 1 وبالتحديد في 10 أبريل سنة 1950 بمدينة باو الفرنسية وفاز به الإيطالي نينو فارينا، وفاز أيضا بلقب أول بطولة للسائقين مع فريق ألفا روميو.

وفي عام 2017 استحوذت شركة ليبرتي ميديا بإدارة جون س. مالون على الشركة المالكة للسباق، حيث تعتبر بطولة الفورمولا 1 هي أعلى تصنيف لسباقات السيارات حول العالم، وتتكون من سلسلة سباقات تعرف بالجوائز الكبرى، تؤدى على حلبات مجهزة لذلك، بالإضافة إلى بعض الحالات النادرة التي تقام بها السباقات بالطرق العادية.

وتنقسم جوائز الفورمولا 1 من خلال تجميع نتائج كل سباق من سباقات الجوائز الكبري في الموسم، ومن ثم تتحدد سنويًا جائزتان سنويتان، واحدة منهما للسائقين والأخرى لمصنعي السيارات.

يجب أن تتوافق السيارات المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للفورمولا1 مع قوانين ولوائح مشددة ومن ذلك أنه يجب ألا يقل الارتفاع الكلى للسيارة عن 95 سم، والعرض عن 180 سم، ويجب ألا يقل وزن السيارة عن 600 كجم بما في ذلك السائق، ويجب أن يكون بالسيارة مقعد واحد للسائق فقط ولا يسمح أبدا بتركيب سقف للسيارة.

وحرصًا على سلامة السائقين فأنه يشترط دومًا أن يكون مكان السائق عريضًا بما فيه الكفاية بحيث يسمح للسائق بمغادرة مقعده عند الطوارئ خلال فترة لا تتجاوز 5 ثوان فقط، ولا يسمح أبدا باستخدام محركات توربو أو تلك التي تعمل بشاحن من أي نوع كان.

ولا يسمح أيضا بتركيب ناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل، ويشترط أن تعمل السيارة بالدفع الخلفي فقط.

وتحدد الأنظمة مقاس الأدوات المساعدة على الانسيابية (الآيروديناميكس) مثل الأجنحة الأمامية والخلفية وتحدد أماكنها وأحجامها أيضًا، بالإضافة إلى أن هناك عدة لوائح تختص بالسلامة ولا يسمح لأي سيارة بدخول السباق ما لم توفي بكل الشروط.