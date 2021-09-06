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وكيل صحة الغربية يوجه بتطوير منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي

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وكيل صحة الغربية يوجه بتطوير منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي وكيل صحة الغربية يوجه بتطوير منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي

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وجه الدكتور عبدالناصر حميدة كيل وزارة الصحة بالغربية، الإثنين، بتطوير وتحسين منظومة العمل بمستشفى بسيون المركزي وحميات بسيون بالمرور، ومتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

تفقد الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، وكذلك التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على الأجهزة الطبية بالقسم، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بقسم الكلي الصناعي.

كما تابع أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى لرفع كفاءة وتوسعة قسم الكلي الصناعي، وزيادة القوة الاستيعابية عدد ٦ ماكينات عن طريق المشاركه المجتمعية
وايضا جارى الانتهاء من عناية الأطفال بكامل مشتملاتها وسيتم البدء في تشغيلها خلال الأسبوع القادم ومتابعة اصلاح جميع الاجهزه بالمعمل وبنك الدم والغسيل الكلوى والاشعه والعمليات وتفعيل خدمة الواتس آب للحجز المسبق بالعيادات الخارجيه والتاكد من توفر جميع التحاليل والاشعات لمرضى كورونا أو الإحاله للمراكز المتعاقد معها التامين الصحى .

وأوضح شيحة أنة تم بدء تجهيز غرفه لعمليات الرمد انتداب اخصائيين رمد ومسالك بوليه وبعض التخصصات الغير موجودة بالمستشفى المركزى، لسرعة الاستجابه والتشخيص السريع لعلاج المرضى وعدم الانتظار بالاستقبال لفترات طويله

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة على سرعة الانتهاء من تجهيز سكن الأطباء وقاعة التدريب والاجتماعات لاعتماد الزمالة المصرية وأكبر عدد من التخصصات بمستشفى بسيون المركزي وحميات بسيون وذلك لرفع كفاءة الطواقم الطبيه والمنظومه الصحيه بالغربيه زيادة نشاط العمليات باقسام الجراحه (العظام النساء الجراحه العامه الأنف والأذن والحنجرة.

المصرى اليوم

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