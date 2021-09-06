أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"طالبان" تتوعد أي تمرد ضد حكمها بضربة قاسية

Print
"طالبان" تتوعد أي تمرد ضد حكمها بضربة قاسية "طالبان" تتوعد أي تمرد ضد حكمها بضربة قاسية
إيران تدين هجوم الحركة على إقليم بنجشير

توعدت حركة طالبان، اليوم (الاثنين)، أي تمرد ضد حكمها بضربة قاسية، بعدما أعلنت في وقت سابق السيطرة على وادي بنجشير، آخر معاقل المقاومة الأفغانية ضد الحركة.

وقال الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحافي: "إن طالبان حساسة جداً إزاء حركات التمرد، وكل من يحاول بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية، ولن نسمح بتمرد آخر"، وفقاً لـ"فرانس 24".

في سياق متصل، نددت إيران بشدة، اليوم، بالهجوم الذي شنّته "طالبان" على وادي بنجشير .

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحافي في طهران: "الأنباء التي نسمعها من بنجشير مقلقة، ونحن ندين هجوم ليلة السبت على هذه المنطقة بشدة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"الشقاء": مشاهير السوشال ينشرون صورًا خادشة للحياء وينتهكون الذوق العام

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"عقارات الدولة": فاتورة الكهرباء ليست وثيقة بل مستند إضافي داعم

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الفيصل" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية

"الأرصاد" يُنبِّه الباحة وعسير: سُحب رعدية وأمطار وضباب وتدنٍّ في الرؤية