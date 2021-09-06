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ضبط ٤ عاطلين بحوزتهم ٢ طن أحجار ذهب بقنا

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ضبط ٤ عاطلين بحوزتهم ٢ طن أحجار ذهب بقنا ضبط ٤ عاطلين بحوزتهم ٢ طن أحجار ذهب بقنا

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ألقت الأجهزة الأمنية بقنا الاثنين القبض على 4 عاطلين وبحوزتهم ٢ طن أحجار ذهب داخل سيارة ربع نقل، وذلك خلال كمين أمني على الطريق الشرقى قنا_ سوهاج.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بالقبض على 4 متهمين بحوزتهم كمية من الاحجار التي تحوى بداخلها على الذهب داخل سيارة ربع نقل.

كشفت تحريات اللواء طارق يحيى مدير المباحث الجنائية أثناء قيام كمين أمنى بطريق قنا_سوهاج بإشراف محمد مغربى رئيس مباحث مركز قنا تمكن النقيب كريم نافع من قوة مركز شرطة قنا، من القبض على كلًا من «حسن.ع.أ» ٣٢ عام و«حماده.ع.م»، و«حجاج.ح.ي.أ» وشقيقه يوسف من قرية حجازة قبلي بمركز قوص، وبحوزتهم ٢ طن من الأحجار الذهب داخل سيارة ربع نقل، وذلك بعد ان شك في أمرهم فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتى قررت انتداب لجنه من الآثا لمعاينة المضبوطات لبيان وجود ذهب من عدمه بالاحجار المضبوطة.

المصرى اليوم

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