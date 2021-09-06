استمرار عمل القوافل الطبية «حياة كريمة» في الوادي الجديد

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أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، على إستمرار الدفع بالقوافل الطبية المجانية بقري المحافظة وذلك للكشف على المواطنين بالمجان، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال، القوافل تواصل اعمالها في قرى مركز بلاط لليوم الثانى على التوالى، وتستمر القوافل في اجراء الكشف والتشخيص في قرى عزب القصر وقري الجديدة بمركز الداخلة لمدة 4 ايام .

وأوضح أن القافلة، تضم تخصصات طبية تشمل، نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان، وذلك لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة