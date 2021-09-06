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بعد سحب ترخيص غنائه.. حسن شاكوش يناشد هاني شاكر: «رجاء تخفيف العقوبة»

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بعد سحب ترخيص غنائه.. حسن شاكوش يناشد هاني شاكر: «رجاء تخفيف العقوبة» بعد سحب ترخيص غنائه.. حسن شاكوش يناشد هاني شاكر: «رجاء تخفيف العقوبة»

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ناشد المطرب الشعبي حسن شاكوش نقيب الموسيقيين هاني شاكر، بتخفيف العقوبة المفروضة عليه إثر تجاوزه ضد زميله المطرب رضا البحراوي، مشيرًا إلى أنه سيواجه خسائر كبيرة نتيجة تعاقدات وعقود لحفلات كثيرة على مدار الشهور المقبلة داخل وخارجها، وهو ما يعرضها لأزمات وضغوط كبيرة جدًا.

وأكد سعد المتولي المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن «القرارات الصادرة في حق المطربين بعد التحقيق معهما أمس الأول، لا رجعة فيها، إثر خلافهما المتداول على السوشيال ميديا والذي تناول سب وقذف بعضهما البعض وإيحاءات وعبارات تحط من قدر مستخدميها لم يعتادها الفن المصري».

وأضاف المتولي أن «هاني شاكر ومجلس النقابة بالاجماع قرروا سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيًا دون مدة محددة، بالإضافة لإيقاف رضا البحراوي لمدة شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف».

وتابع كما تقرر أيضًا: «منع الغناء عن طريق الفلاشة أو أي مسجل صوتي ويكون الغناء أو الأداء من خلال فرقة موسيقية لاتقل عن 8 عازفين، لأي مطرب شعبي».

المصرى اليوم

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