أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الزراعة في .. ورشة تدريبية في بيت السناري

Print
الزراعة في مصر .. ورشة تدريبية في بيت السناري الزراعة في .. ورشة تدريبية في بيت السناري

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم بيت السنارى ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، التابعان لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان «الزراعة في القديمة»، وذلك يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تركز الورشة على التعريف بنشأة الزراعة والمحاصيل الزراعية وأدوات الزراعة عند المصري القديم، حيث تعد الزراعة هي أساس الحضارة المصرية القديمة، سيتعرف الطفل على أنواع النباتات المصرية وفوائدها والمحاصيل الزراعية في مصر القديمة، وأسماء البقوليات والحبوب، وكذلك الخضروات ومسمياتها والفاكهة وأنواعها، هذا بالإضافة إلى طرق الزراعة، بحيث يتمكن الطفل من زراعة أحد النباتات بنفسه، والحصول على هذا النبات في النهاية.

تهدف الورشة إلى نشر الوعي والثقافة الخاصة بأهمية التراث الطبيعي المصري، وتعريف الأطفال بالحضارة المصرية عبر العصور وتاريخ أجدادهم وإنجازاتهم، وغرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوس الأطفال، وكذلك تنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم، وتعزيز الأداء الحركي والثقة بالنفس، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث والموروث الحضاري.

تأتي الورشة لمدة يوم واحد، وتستهدف الأطفال من سن 7 إلى 10 سنة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته