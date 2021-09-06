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ينظم بيت السنارى ومركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، التابعان لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل مجانية للأطفال تحت عنوان «الزراعة في مصر القديمة»، وذلك يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب.

تركز الورشة على التعريف بنشأة الزراعة والمحاصيل الزراعية وأدوات الزراعة عند المصري القديم، حيث تعد الزراعة هي أساس الحضارة المصرية القديمة، سيتعرف الطفل على أنواع النباتات المصرية وفوائدها والمحاصيل الزراعية في مصر القديمة، وأسماء البقوليات والحبوب، وكذلك الخضروات ومسمياتها والفاكهة وأنواعها، هذا بالإضافة إلى طرق الزراعة، بحيث يتمكن الطفل من زراعة أحد النباتات بنفسه، والحصول على هذا النبات في النهاية.

تهدف الورشة إلى نشر الوعي والثقافة الخاصة بأهمية التراث الطبيعي المصري، وتعريف الأطفال بالحضارة المصرية عبر العصور وتاريخ أجدادهم وإنجازاتهم، وغرس قيم الانتماء وحب الوطن في نفوس الأطفال، وكذلك تنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم، وتعزيز الأداء الحركي والثقة بالنفس، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث والموروث الحضاري.

تأتي الورشة لمدة يوم واحد، وتستهدف الأطفال من سن 7 إلى 10 سنة.