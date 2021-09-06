"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب

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‏‏‏قال: يجب أن يكون الكولسترول الضار LDL تحت 70 لهؤلاء المرضى

أكد الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أن أولوية التحكم بمستوى السكر في مريض سكره التراكمي 11% أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب هذه الأيام.

وواصل النمر نصائحه الطبية التي يقدمها يومياً لمتابعي حسابه على "تويتر" بقوله: "يجب أن يكون الكوليسترول الضار LDL تحت 70 في مريض الضغط والسكري معاً، أو مريض السكري وجلطة في القلب أو الدماغ".

وتابع في تغريدة أخرى: "يجب ألاّ يتجاوز السكر التراكمي في مريض السكري 7%".