ميسى غاضب من قرار تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين : «لماذا لم يخبرونا من قبل»

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تناولت وسائل إعلام أرجنتينية رد فعل ليونيل ميسى على خلفية الأحداث التي جرت خلال مواجهة البرازيل والأرجنتين في الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وتوقفت المباراة بعد خمس دقائق على البداية بسبب دخول مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية أرض الملعب، للمطالبة بخروج 4 لاعبين أرجنتينيين وصلوا من إنجلترا، على خلفية مخالفتهم الحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا.

وأثناء المشاجرة التي حدثت على أرض الميدان ظهر على ميسي الغضب بشكل واضح، والتقطت ميكروفونات الملعب ما قاله، وتناقلته وسائل الإعلام الأرجنتينية.

وقال ميسي: نحن هنا منذ ثلاثة أيام، انتظروا بدء المباراة، لماذا لم يخبرونا من قبل، لماذا لم يذهبوا إلى الفندق، لقد حذروا فقط وهذا كل شيء، العالم ينظر إلينا.

ويمنع برتوكول الصحة البرازيلية أي لاعب قادم أو مر بدول مثل المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وإيرلندا الشمالية والهند خلال آخر 14 يوما من المشاركة في أي نشاط ويجبره على البقاء في حجر صحي.

وأوضح بيان أصدرته الصحة البرازيلية أنه رغم قدوم طائرة المنتخب الأرجنتيني من فنزويلا، لكن هناك 4 لاعبين منهم جاءوا من تلك الدول (المحظور القدوم منها) وكانوا هناك في الفترة الماضية، وبالتالي لا يحق لهم التواجد على الأراضي البرازيلية أو المشاركة في اللقاء.

واتهم البيان اللاعبين الأرجنتينيين الأربعة بالتزوير بعد التوقيع على إقرار يؤكد عدم تواجدهم في تلك الدول خلال آخر 14 يوما، وهو الأمر غير الصحيح.

بالمقابل أصدر الاتحاد الأرجنتيني بيانا رسميا أعرب خلاله عن عدم ارتياحه لقرار تعليق المباراة، مشيرا إلى أنه تفاجأ بقرار وزارة الصحة البرازيلية بعد بداية المباراة.