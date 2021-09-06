«المحامين»: مجلس النقابة يعقد اجتماعًا غدًا بناءً على دعوة النقيب

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أعلنت نقابة المحامين عن عقد مجلس النقابة، اجتماع غدا الثلاثاء بمقر النقابة العامة للمحامين، بشارع رمسيس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، للنظر في جدول الأعمال، وذلك بناءً على الدعوة التي وجهها رجائي عطية، نقيب المحامين، في 17 أغسطس الماضي.

وأوضحت النقابة في بيان، الإثنين، أن جدول الأعمال يتضمن 4 موضوعات هي: «النظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام، والتصديق على مدونة السلوك النقابي، والموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين، والنظر في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة السادة المحامين في كافة النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة، وما يستجد من أعمال».‎