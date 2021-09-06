أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الجيزة يكرم أسر شهداء القوات المسلحة

Print
محافظ الجيزة يكرم أسر شهداء القوات المسلحة محافظ الجيزة يكرم أسر شهداء القوات المسلحة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عدداً من أسر شهداء أبطال القوات المسلحة بمقر ديوان عام المحافظة، خلال الندوة التي أقامتها محافظة الجيزة بالتعاون مع القوات المسلحة لمجابهة الأزمات والكوارث بالتدريب العملى المشترك صقر 83.

وذلك بحضور اللواء ا.ح / عماد أحمد ذكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى واللواء أ.ح / محمد حجازى مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وابراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والعميد محمد حمزة المستشار العسكرى للمحافظة.

وأكد المحافظ خلال التكريم أن أهالى وأسر الشهداء لهم كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذويهم من تضحيات من أجل رفعة الوطن معربا عن اعتزازه بالمشاركة في تكريم أسر أولئك الأبطال، تقديرا وتخليدا لذكراهم بعد أن قدموا المثل والقدوة في الانتماء والاعتزاز والدفاع عن تراب الوطن.

كما قدم الشكر والتقدير لرجال قواتنا المسلحة قائلا «يمثلون الحصن الحصين للوطن فهم من وهبوا أنفسهم للدفاع عن كرامة ومقدرات وأمن واستقرار مقدما تحيه إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة».

وشهد الاجتماع استعراض الفكرة الإستراتيجية التعبوية للتدريب العملى المشترك صقر 83 بالإضافه إلى استعراض مكونات المحافظة وجاهزيه المعدات والسيارات وأجهزتها التنفيذية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لمجابهة الازمات .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته