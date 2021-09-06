محافظ الجيزة يكرم أسر شهداء القوات المسلحة

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كرم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة عدداً من أسر شهداء أبطال القوات المسلحة بمقر ديوان عام المحافظة، خلال الندوة التي أقامتها محافظة الجيزة بالتعاون مع القوات المسلحة لمجابهة الأزمات والكوارث بالتدريب العملى المشترك صقر 83.

وذلك بحضور اللواء ا.ح / عماد أحمد ذكى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى واللواء أ.ح / محمد حجازى مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وابراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والعميد محمد حمزة المستشار العسكرى للمحافظة.

وأكد المحافظ خلال التكريم أن أهالى وأسر الشهداء لهم كل الفخر والعزة لما قدمه أبناؤهم وذويهم من تضحيات من أجل رفعة الوطن معربا عن اعتزازه بالمشاركة في تكريم أسر أولئك الأبطال، تقديرا وتخليدا لذكراهم بعد أن قدموا المثل والقدوة في الانتماء والاعتزاز والدفاع عن تراب الوطن.

كما قدم الشكر والتقدير لرجال قواتنا المسلحة قائلا «يمثلون الحصن الحصين للوطن فهم من وهبوا أنفسهم للدفاع عن كرامة ومقدرات وأمن واستقرار مصر مقدما تحيه إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة».

وشهد الاجتماع استعراض الفكرة الإستراتيجية التعبوية للتدريب العملى المشترك صقر 83 بالإضافه إلى استعراض مكونات المحافظة وجاهزيه المعدات والسيارات وأجهزتها التنفيذية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لمجابهة الازمات .