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عرض مشروع تطوير التعليم أمام «منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي» الخميس

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عرض مشروع تطوير التعليم أمام «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي» الخميس عرض مشروع تطوير التعليم أمام «منتدى للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي» الخميس

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أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عرض تجربة الفريدة والرائدة في تطوير التعليم أمام «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي» في حضور كل شركاء التنمية العالميين ومن بينهم مجموعة البنك الدولي ويمكن معرفة المزيد من خلال الرابط المرفق.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «هذا لمن يتشدق بفشل مشروع البنك الدولي في مصر والذي نعرضه أمام العالم الخميس القادم كتجربة عالمية رائدة بشهادة كل المؤسسات الدولية ويمكن للقارئ التحقق من مستوى الحضور والمتحدثين في هذا الحدث الكبير».

و تابع : أدعو من يكتبون ويروجون على مواقع التواصل فشل «بلادهم» أن يشاركونا «من أين أتوا بما افتروا به» ولنسألهم مباشرة عن هذا التطاول والكذب السافر في حق الوطن.

المصرى اليوم

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