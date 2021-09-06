«إعلامية شهيرة» سر البرومو الغامض المذاع على قنوات CBC

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طرحت منذ أيام شبكة قنوات cbc، على شاشتها العامة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، برومو تشويقي، يتضمن الحديث عن الثقافة وعلاقتها ببناء الإنسان وتعمير الأوطان، وجاء نص البرومو «رحلة ثقافة بين الزمان والمكان، ورقة وقلم وأديب وعالم وفنان، وعقول تحقق أمل وتعمر الأوطان معاها نكتب ونرسم ونعزف الألحان، نقرأ ونعرف ونبني بالكتاب إنسان».

وأثار البرومو تساؤلات وردود أفعال، حول طبيعة العمل المتوقع الكشف عنه قريبا والمقصود من البرومو التشويقي.

وبعد أيام من عرض البرومو الغامض، كشفت قنوات Cbc عن صورة واسم الإعلامية والكاتبة «قصواء الخلالي» في نهاية البرومو التشويقي وأعلنت القناة عن وجودها قريبا على قناة Cbc العامة دون تحديد موعد أو تفاصيل.

يذكر أن الإعلامية قصواء الخلالي سبق وأن وأنهت تعاقدها مع قناة تين TEN الإماراتية شهر أغسطس الماضي؛ حيث لم تفصح عن وجهتها القادمة خلال حلقتها الأخيرة من برنامج التوك شو الثقافي الشهير «المساء مع قصواء»، والذي كان قد حقق نجاحًا كبيرًا مصريًا وعربيًا، وتلقى تكريمات متعددة، حتى أنه أثار توقفه ردود فعل واستهجان من الوسط الثقافي ورواد وسائل التواصل الاجتماعي وكبار الكتاب والأدباء والمثقفين،

ليتضح من خلال البرومو أن وجهتها التالية كانت قناة CBC العامة المصرية، والذي يدور البرومو المطروح عن الخلالي فيه في إطار ثقافي أيضًا، حيث قد يتم الإفصاح عن تفاصيله قريبًا بحسب ما تم طرحه عبر شاشة CBC وصفحاتها على التواصل الاجتماعي.