تقارير إنجليزية تكشف حقيقة طلب محمد صلاح نصف مليون إسترليني لتجديد تعاقده مع ليفربول

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كشفت جريدة «ليفربول إيكو» حقيقة طلب النجم الدولي المصري محمد صلاح راتب 500 ألف إسترليني في الأسبوع كشرط للتجديد مع فريق ليفربول.

وقالت الصحيفة إن المبلغ الذي عرضه ليفربول لم يقترب من 500 ألف كما لم يطلب اللاعب ذلك الرقم خاصة وأنه يعرف أسقف الرواتب في ليفربول والمفاوضات مستمرة بين الطرفين للوصول إلى أفضل اتفاق.

وتابعت الصحيفة أن ممثلي محمد صلاح وممثلي ليفربول سيواصلون اجتماعتهم على أمل الوصول إلى اتفاق يقضي بتجديد الدولي المصري ونجم الفريق على عقد جديد.

وكانت صحيفة ميرور قد أكدت في تقرير لها أن صلاح طلب 500 ألف إسترليني راتب أسبوعي، بدلا من راتبه الحالي والبالغ 200 ألف وهو ما يتسبب في تعثر المفاوضات وعدم الوصول لاتفاق

جريدة ليفربول إيكو بأن محمد صلاح نجم ليفربول لم يطلب الحصول على 500 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي من أجل الموافقة على تجديد عقده كما أشيع.

وكشفت صحيفة ميرور قبل أيام أن محمد صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا كراتب للموافقة على تجديد تعاقده.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف عام 2023،

صلاح سجل 127 هدفا وصنع 49 آخرين في 206 مباراة لعبها مع ليفربول منذ انتقاله للفريق قادما من روما صيف 2017.