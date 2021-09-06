أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
«زي النهارده».. وفاة الفنان القدير سراج منير 13 سبتمبر 1957 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السديس يوجه بتفعيل دور المراجعة الداخلية وتسريع وتيرة العمل

Print
السديس يوجه بتفعيل دور المراجعة الداخلية وتسريع وتيرة العمل السديس يوجه بتفعيل دور المراجعة الداخلية وتسريع وتيرة العمل
لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي الحرمين الشريفين

السديس يوجه بتفعيل دور المراجعة الداخلية وتسريع وتيرة العمل

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتفعيل دور المراجعة الداخلية ومتابعة أعمالها وتفعيل الجولات التوثيقية ومراقبة سير العمل.


يأتي هذا التوجيه من حرص على تسريع وتيرة العمل، ورفع مستوى الجاهزية الخدمات المقدمة، سعياً لتوفير أفضل الخدمات والسبل لراحة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله- وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه ضيوف الرحمن، واستشعار عظمة الزمان والمكان.
ويأتي هذا التوجيه من حرصه على تفعيل دور المراجعة الداخلية وفق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية ٢٠٣٠.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السودان يتوقع التوصل لاتفاق مع أرامكو السعودية لتوريد مشتقات النفط بأسعار تفضيلية

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

السعودية تعلق على الكشف عن الوثائق المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر

وزير الخارجية: السعودية بعيدة كل البعد عن التورط في 11 سبتمبر