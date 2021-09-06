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غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية

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غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس، من غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية بشارع الدروس، وتم تفريق الطلاب وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعة تراخيصها، والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير اصحابها.

المصرى اليوم

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