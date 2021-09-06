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«سائق» وراء النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في الغربية

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«سائق» وراء النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في الغربية «سائق» وراء النصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم في الغربية

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كشفت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات واقعة النصب على المواطنين في محافظة الغربية على يد «سائق» ادعى قدرته على الاستثمار في أموالها والتجارة في المعدات الثقيلة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه في إطار جهود أجهزة «الداخلية» لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 3 أشخاص بتلقى «سائق»، مقيم بمحافظة الغربية، مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المعدات الثقيلة «الحفارات واللودرات»، مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقـانــون مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، واتُخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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