بالأرقام.. كيف قاد أحمد سامي سموحة لتحقيق انجازا تاريخيا

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مع نهاية بطولة الدوري الممتاز، بدأ الحديث عن نجوم الموسم الكروي المنقضي في الكرة المصرية سواء على صعيد المدربين أو اللاعبين.

ونجح أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة السكندري في وضع اسمه كأحد أبرز الأسماء اللامعة بين مدربي الدوري في الموسم المنقضي للدرجة التي جعلت البعض تختاره كأفضل مدرب على حساب مدربي الزمالك والأهلي الذين تنافسا على اللقب.

واستطاع سموحة تحت قيادة أحمد سامي في العودة للمربع الذهبي مجدداً بعد غياب 4 مواسم كاملة حين احتل الفريق السكندري المركز الثالث في موسم 2015 – 2016 ثم عاد إلى المربع الذهبي مرة آخرى مع سامي.

سامي قدم موسماً مبهراً مع سموحة بأرقام مميزة فرضت نفسها على الجميع فالفريق حقق 12 فوزاً بالدوري الممتاز في الموسم المنقضي وهو أكبر معدل لسموحة في آخر 3 مواسم بخلاف أنه تلقى 4 هزائم فقط وهو ما يؤكد أن سامي زرع الروح القتالية لدى لاعبي الفريق بعدم تقبل الخسارة.

سموحة كان الفريق الأقل خسارة بالدوري في الموسم الماضي خلف الزمالك والأهلي بخلاف أنه أقل عدد هزائم للفريق على مدار مشاركاته بالدوري.

ورغم رحيل الهداف حسام حسن إلى أهلي طرابلس الليبي في منتصف الموسم إلا أن هجوم سموحة سجل 55 هدفاً بالدوري وهو صاحب رابع أقوى هجوم بالبطولة المحلية وهو أيضاً أكبر عدد أهداف سجله الفريق خلال مشاركاته بالدوري الممتاز بينما استقبل 42 هدفاً.

ونجح أحمد سامي في إعادة بريق الجناح الموهوب مصطفى فتحي بعدما تمسك باستعارته من نادي الزمالك وسجل اللاعب مع سموحة 17 هدفاً وهو هداف الفريق بالموسم المنقضي وهو نفس ما تكرر مع أحمد عبدالقادر صانع ألعاب الأهلي الذي عاد للفريق الأحمر مرة آخرى بعد تألقه مع الفريق السكندري مكرراً سيناريو ناصر ماهر وصلاح محسن.