أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

منتخب المغرب يعود إلى الرباط بعد انتهاء أزمة الحصار في غينيا كوناكرى

Print
منتخب المغرب يعود إلى الرباط بعد انتهاء أزمة الحصار في غينيا كوناكرى منتخب المغرب يعود إلى الرباط بعد انتهاء أزمة الحصار في غينيا كوناكرى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكنت بعثة منتخب المغرب من التخلص من الجحيم والرعب الذي عاشته طيلة إقامتها بغينيا كوناكري بعد الإنقلاب الذي حدث واعتقال الرئيس ألفا كوندي وذلك بمغادرة مطار كوناكري عبر الطائرة الخاصة التي كانت قد أقلت بعثة الأسود وعلى متنها منتخب «أسود الصحراء» بعد أن تم إجلاؤه بنجاح من غينيا، عقب الانقلاب العسكري هناك، قبل مباراته التأهيلية لمونديال قطر2022

ووصل المغربي إلى غينيا الجمعة الماضية وخاض حصة تدريبية واحدة، لكن صباح السبت وجدوا أنفسهم محاصرين في الفندق، فيما اندلع إطلاق نار في الخارج.

وقامت مجموعة مسلحة بالانقلاب على نظام الحكم في غينيا، وعلقت العمل بالدستور، واحتجزت الرئيس كرهينة ومنعت رحلات السفر لمدة أسبوع.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، تم إجلاء بعثة المنتخب المغربي بنجاح من الفندق ونقلهم إلى المطار، حيث كانت الطائرة تنتظر إعادتهم إلى المغرب عند الساعة التاسعة مساء الأحد.

وحرص أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على «تويتر» بعد وصوله الأراضي المغربية، وقد شكر جميع مشجعيه وأكد سلامته والجميع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

تعديل مسار طائرة المنتخب الألماني

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر

بمشاركة 30 لاعبة.. انطلاق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات في الخبر