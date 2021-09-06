طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتى "القرآن" و"الحديث"

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أدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الاثنين امتحان مادتى "القرآن الكريم" و"الحديث الشريف" للقسمين العلمى والأدبى في 369 لجنة على مستوى كافة القطاعات الأزهرية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية .

وكشف تقرير غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، أن امتحان مادتى "القرآن الكريم" و"الحديث الشريف" جاءت فى مستوى الطالب المتوسط وبعيدة عن التعقيد والغموض ، وسادتها حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر، كما تم التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير بكافة اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان الامتحانات، للاطمئنان على سير الامتحانات، كما قام الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بتفقد لجان معهد فتيات القدس النموذجي، ومعهد فتيات العمرانية، ومعهد البعوث الإسلامية التابع لمنطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب وتوفير المطهرات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

ويؤدي امتحانات الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية ما يقرب من 52 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني على مستوى الجمهورية، في 369 لجنة على مستوى كافة القطاعات الأزهرية في جميع المحافظات، حيث تم تشكيل غرف عمليات وتخصيص أرقام واتساب لتلقى شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال العام الدراسي 2020/2021م، قد بلغ 106 آلاف و17 طالبًا وطالبة، منهم 58 ألفًا و30 طالبًا، و47 ألفًا و987 طالبة، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 68 ألفًا و723 طالبًا وطالبة مقسمين 37 ألفًا 977 طالبًا، و30 ألفًا و746 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 37 ألفًا 294 طالبًا وطالبة، مقسمين 20 ألفًا و53 طالبًا، و17 ألفًا 241 طالبة.