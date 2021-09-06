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ربة منزل وزوجها جمعا 4 ملايين بالمخالفة للقانون فى سوهاج..تفاصيل

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ربة منزل وزوجها جمعا 4 ملايين بالمخالفة للقانون فى سوهاج..تفاصيل ربة منزل وزوجها جمعا 4 ملايين بالمخالفة للقانون فى سوهاج..تفاصيل

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد ،إحدى السيدات ، وزوجها "عامل بإحدى الدول " فى البلينا بمحافظة سوهاج .

تبين من التحريات قيامهما بتجميع مدخرات المواطنين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية للسيدة المشار إليها على أحد البنوك ، وعقب ذلك تقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة "بالمخالفة للقانون".

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى بالإشتراك مع زوجها المتهم الثانى "متواجد حالياً خارج البلاد "، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى حوالى 4 مليون جنيه مصرى.

المصرى اليوم

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