★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الاثنين، إن بورسعيد تظل زاخرة بالمواهب والمبدعين وأن اختيار المدينة الباسلة عاصمة للثقافة المصرية أعاد اكتشاف إبداع الشخصية البورسعيدية، وأبرز مقومتها فنيًا وثقافيًا وساهم في خلق جيل جديد من المبدعين من أبناء المحافظة.

واطلعت وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على عدد من الأنشطة بالمكتبة، منها دورات تدريبية على الحاسب الآلي وورش الرسم للأطفال وغيرها، كما وجهت بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات الوزارة في مختلف مجالات المعرفة، والتي من شأنها المساهمة في تطوير وعي أبناء المدينة.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد أن المكتبة هي أحد المنارات الثقافية بالمحافظة التي تساهم في بناء الوعي وخاصة الأطفال والنشء من أبناء المدينة.

جاء ذلك أثناء تفقد الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مكتبة مصر العامة التابعة لوزارة الثقافة بشارع مصر، ضمن فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية لعام ٢٠٢١.

وكان في استقبالهما موهبتين من ابناء المحافظة اللذان قدما موسيقي عمر خيرت على آلتي الفلوت والبيانو، ثم تفقدت قاعات المكتبة وتدريب الشباب على تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة الموجهة للطفل والشباب وقاعات الاطلاع والاستعارة، ثم توجها إلى قاعة الاحتفالات، حيث شهدا احتفال أوركسترا الأنامل الصغيرة التابع للمكتبة بقيادة الدكتور راجي المقدم، والذي يضم عناصر من الأطفال من عمر 5 إلى 10 سنوات، وأشادت بالمستوى الفني للأطفال وتدريبهم واستثمار مواهبهم كنموذج للنابغين من خلال أنشطة وزارة الثقافة في مختلف المحافظات.

جاء ذلك بحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والسفير رضا الطيفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

يذكر أن مكتبة مصر العامة ببورسعيد افتتحت في مارس 2004 وتبلغ مساحتها الكلية نحو 12500 متر مربع، ويحيط بمبناها حديقة واسعة، وتشمل قاعات إطلاع للكبار والأطفال ومركز للتدريب وقاعة متميزة للندوات تسع 250 فردًا ونادي لتكنولوجيا المعلومات وقاعة للمواد السمعية والبصرية، بالإضافة إلى مركزا للإبداع.