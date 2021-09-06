ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع ، والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين فاقوس، بالتنسيق مع مجلس المدينة، الإثنين، حملة تموينية بناء على شكاوى تليفونية من مواطنين، لقيام أحد المواطنين بتهريب سلع تموينية مدعمة محملة على تروسيكل بناحية كفر العدوى بنطاق مركز فاقوس، وعليه تشكلت حملة تموينية برئاسة محمد فوزى خليل مدير إدارة تموين فاقوس ،و محمد سليمان على رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة، وهانى عبدالكريم عبدالمقصود رئيس مكتب تموين الدميين، وتوجهت الحملة بكامل قوتها إلى ناحية قرية كفر العدوى مركز فاقوس وتم ضبط التروسيكل محمل بمواد تموينية مدعمة من الدولة ومحظور الإتجار بها.

تمكنت الحملة من التحفظ على 92 زجاجة زيت طعام 7 كرتونة × 12 زجاجة × 0.8 لتر و8 زجاجة × 0.8 لتر، وعدد 76 كجم أرز تموينى عبارة عن 3 باطنة × 20 كيس × 1 كجم، و14 كيس × 1 كجم أرز الأهرام، و2 كيس × 1 كجم أرز معبأ لحساب وزارة التموين، وعدد 29 كجم سكر تموينى عبارة عن 29 كيس × 1 كجم معبأ لحساب وزارة التموين، وعدد 30 كجم دقيق الكوثر، وعدد 17 علبة جبنة فيتا نباتى الدهن، وعدد 59 كيس مكرونة شعرية، وعدد 47 كيس مكرونة مرمرية بارى، وعدد 8 كيس مكرونة شعرية، وعدد 2 زجاجة خل حبوبة زنة الواحدة 900 ملى.

كما تم ضبط سلع مجهولة المصدر لعدم وجود المستندات الدالة على مصدرها وسبب حيازتها، وهي عدد 28 زجاجة زيت طعام نباتى نقى، وعدد 24 زجاجة زيت طعام السندباد خليط ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.