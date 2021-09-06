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"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي في كركوك

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"التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي في كركوك "التعاون الإسلامي" تُدين الهجوم الإرهابي في كركوك
أكدت ضرورة مساندة العراق في مجابهة التطرف

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا تابعًا لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من أفراد الشرطة العراقية.

وتقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بصادق التعازي والمواساة لأسر الجنود الذين سقطوا ضحايا تلك العملية الإرهابية البشعة، ولحكومة جمهورية العراق وشعبها، راجيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وجددت الأمانة العامة موقف المنظمة الثابت الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله، مشددةً على ضرورة مساندة جهود جمهورية العراق في مجابهة الإرهاب والتطرف العنيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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