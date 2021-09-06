شاهد.. مدير تعليم ينبع يقف على سير العمل في مدارس قطاع ينبع النخل

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تابع الجهود المبذولة في استكمال التجهيزات المدرسية وتهيئة المدارس

وقف مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم، على سير العمل في عدد من مدارس قطاع ينبع النخل، شملت ثانوية أبي طلحة الأنصاري، ومدرسة عقبة بن نافع المتوسطة والشيخ ابن باز المتوسطة، رافقه أمين إدارة التعليم فهد عوادة المحياوي ورئيس شعبة القيادة المدرسية حامد معلا النزاوي، وعدد من القيادات التعليمية.

وتجوّل "العطوي" على المرافق التعليمية في المدارس التي زارها، واطمأن على عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة؛ متمنيًا لهم عامًا حافلًا بالنجاح والتفوق، كما تابع خلال زيارته الجهود المبذولة في استكمال التجهيزات المدرسية، وتهيئة وصيانة المدارس والتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

وقدّم مدير التعليم شكره وتقديره لكافة منسوبي المدارس، وأثنى على الجهود الكبيرة التي بُذلت من الجميع والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح العودة الحضورية الآمنة للطلاب؛ سائلًا المولى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والنجاح.