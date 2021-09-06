قاد المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين.. تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى الزعيم «محمد كُريم»

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نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب تقريرا مصورا أعدته اللجان النوعية لإحياء ذكري رحيل الزعيم محمد كُريّم، وقالت في تقريرها، إنه ولد في الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية قبل منتصف القرن الثامن عشر وتولي أمر ديوان الإسكندرية فأصبح صاحب الكلمة العليا فيها، وأرسل نابليون إليه وفداً ليسمح بتواجد السفن الفرنسية في المدينة، فرد عليه قائلاً: «ليس للفرنسيين شأن في هذا البلد فاذهبوا أنتم عنا.

وقاد كُريّم المقاومة الشعبية من أهالي الإسكندرية ضد الفرنسيين، وظل يدافع من قلعة قايتباي حتي فرغت ذخيرته وتم اسره ومن معه، ودعا كُريّم للثورة ضد الاحتلال فانتفض الشعب ضد الفرنسيين ووجهت إلى كُريّم تهم التحريض على المقاومة وخيانة الجمهورية الفرنسية، وحكم عليه بالإعدام وتوفي في ٦ سبتمبر ١٧٩٨.