أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قاد المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين.. تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى الزعيم «محمد كُريم»

Print
قاد المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين.. تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى الزعيم «محمد كُريم» قاد المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين.. تنسيقية شباب الأحزاب تحيي ذكرى الزعيم «محمد كُريم»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب تقريرا مصورا أعدته اللجان النوعية لإحياء ذكري رحيل الزعيم محمد كُريّم، وقالت في تقريرها، إنه ولد في الأنفوشي بمحافظة الإسكندرية قبل منتصف القرن الثامن عشر وتولي أمر ديوان الإسكندرية فأصبح صاحب الكلمة العليا فيها، وأرسل نابليون إليه وفداً ليسمح بتواجد السفن الفرنسية في المدينة، فرد عليه قائلاً: «ليس للفرنسيين شأن في هذا البلد فاذهبوا أنتم عنا.

وقاد كُريّم المقاومة الشعبية من أهالي الإسكندرية ضد الفرنسيين، وظل يدافع من قلعة قايتباي حتي فرغت ذخيرته وتم اسره ومن معه، ودعا كُريّم للثورة ضد الاحتلال فانتفض الشعب ضد الفرنسيين ووجهت إلى كُريّم تهم التحريض على المقاومة وخيانة الجمهورية الفرنسية، وحكم عليه بالإعدام وتوفي في ٦ سبتمبر ١٧٩٨.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس»

مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس»