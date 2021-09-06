وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يشهدان عرضا لفرقة رضا بالمركز الثقافي

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في اطار فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية المقامة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت لافتة كامل العدد شهدت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عرضا لفرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية على مسرح المركز الثقافي بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الانتاج الثقافى، الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة واعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.

اشادت عبدالدايم بمستوى الفرقة واداء عارضوها واكدت ان مشاركة فرقة رضا في احتفالات عاصمة الثقافة المصرية ياتى ضمن خطط التعريف بالفلكلور الشعبى في مختلف ربوع الوطن، مؤكدة انها من علامات القوى الناعمة المصرية، مشيرة إلى نجاحها على مدار اكثر من ٦٠ عاما في صون احد اشكال الموروث الثقافي .

وكانت الاحتفالية قد تضمنت فيلما تسجيليا عن تاريخ فرقة رضا ونشأتها اعقبه مجموعة مختارة من اهم التابلوهات التي منحتها شهرتها وارتبطت بذكريات زمن الفن الجميل في اذهان الكثيرين وتميزت بالتناغم الذهنى والحركى والملابس التقليدية كان منها الشمعدان، الدحية، غزل في الريف، الاقصر بلدنا، الفلاحين، الاسكندراني، التنورة، التحطيب، الكرنبة، النوبة وغيرها .

يشار ان وزارة الثقافة تنظم 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية في احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية نطلقت مارس الماضي وتشارك فيها جميع القطاعات وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالتعاون مع المحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة وغيرها إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة وغيرها