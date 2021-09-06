تباين الآراء حول امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية بالدور الثاني بـ«ثانوي المنيا»

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تباينت الآراء بين طلاب الصف الثالث الثانوي بالمنيا، حول صعوبة وسهولة أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة«جبر وهندسة فراغية» للشعبة العلمية «قسم الرياضيات» بالدور الثاني، والتي بدأت السبت ولمدة أسبوع، داخل 18 لجنة عامة، داخل 9 إدارات تعليمية، من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا .

وقال الطلاب، ان الامتحان يتضمن فقرات كثيرة صعبة، واخري سهلة، كما حدث بامتحان الدور الأول.

من جانبه قال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لم تتلقي غرفة العمليات بالمديرية أو الإدارات التعليمية أي شكاوي، أو رصد حالات غش، أو مخالفات. مؤكدا سير الامتحانات بشكل طبيعي.