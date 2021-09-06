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محافظ القاهرة يتفقد «صدر العباسية»

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محافظ القاهرة يتفقد «صدر العباسية» محافظ القاهرة يتفقد «صدر العباسية»

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تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة مستشفى صدر العباسية، لمتابعة سير العمل وإجراءات استقبال المرضى والحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها.

‏كما تفقد قسم الأطفال بالمستشفى الذي تم تطويره ورفع كفاءته مؤخرًا.

‏ ‏وحرص خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفى للتاكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم.

‏مؤكدا على الاطباء وأطقم التمريض العمل على راحة المرضى وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

‏ ‏وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتواجد مخزون كافى منها.

المصرى اليوم

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