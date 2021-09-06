خبير أمن المعلومات يقدم نصائح للحفاظ على الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم جمال مختار، خبير أمن المعلومات، العديد من النصائح الهامة للحفاظ على الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.

قال مختار في مداخلة عبر «سكايب» مع برنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، إنه يجب التخلص من الأمية الموجودة لدى البعض بشأن أمن المعلومات لأن مصر دخلت في مرحلة بها جرائم في منتهى الاحترافية، ويتم ذلك عبر التساهل والجهل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الرقم القومي المصري مستباح لدى الجميع وهي مشكلة لأنه موجود ويباع وهناك من يُخرج سيناريوهات جاهزة لاختراق حسابات المصريين.

شدد على ضرورة زيادة أعداد مباحث جرائم الإنترنت لأن الموضوع سيزيد ويكبر الفترة المقبلة لأنه في الماضي الهاكر يجب أن يكون «جهبز» ولكن الآن هناك برامج مختصة في هذا، حتى أن هناك أطفال بعمر 9 سنوات يمكنهم اختراق الحسابات، ولهذا يجب الحفاظ على البيانات المصرية ولا يتم الافصاح عنها.

لفت الخبير إلى أن يجب زيادة الوعي عند الناس، ولهذا لا يفضل الاحتفاظ بالبيانات المالية على الهاتف بل يتم إخفائها بطريقة ما لأن «اللعب على المكشوف»، والحقيقة تقول إن هناك كوارث تحدث لاختراق البيانات والحسابات.

«من مصر» يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الحادية عشر مساءً