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افتتاح الدورة الـ15 لمعرض «أول مرة» بمكتبة الإسكندرية الخميس (صور)

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افتتاح الدورة الـ15 لمعرض «أول مرة» بمكتبة الإسكندرية الخميس (صور) افتتاح الدورة الـ15 لمعرض «أول مرة» بمكتبة الإسكندرية الخميس (صور)

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تفتتح مكتبة الإسكندرية الدورة الخامسة عشر لمعرض «أول مرة»، الخميس المقبل، في تمام الواحدة، بقاعة المعارض الشرقية بمركز المؤتمرات. ويستمر المعرض حتى يوم الإثنين، 27 سبتمبر، يوميًا من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً، ماعدا أيام الجمعة.

يأتي المعرض هذا العام تكملة لما بذلته مكتبة الإسكندرية طوال خمسة عشرة عامًا من دعم عدد كبير من المواهب الفنية الشابة، وذلك من خلال منحهم المساحة المناسبة لعرض تجاربهم الفنية بشكل مُركَّز، فأصبح معرض «أول مرة» قِبلة لمتذوقي الفن والمهتمين بمتابعة المواهب الشابة، يشاهده مئات من زائري المكتبة، كما يتيح المعرض للفنانين الشباب فرصة للاحتكاك المحلي، وظهورًا مميزًا على الساحة الفنية.

تُقدِّم مكتبة الإسكندرية هذا العام نُخبة منتقاة من شباب الفنانين، كما توفر مساحة عرض أكبر من المعتاد في المعارض الجماعية، دعمًا للفنانين في تقديم أعمالهم المبشرة.

يُشارك في هذه الدورة 13 فنان وفنانة من الإسكندرية وطنطا تتراوح أعمارهم من 24 إلى 35 عام، ويبرز هذا العام أيضًا جيل جديد من منسقي المعارض الشباب، ليكون معرض «أول مرة» معرضهم الأول أيضًا.

الخميس- معرض "أول مرة" في مكتبة الإسكندرية
الخميس- معرض "أول مرة" في مكتبة الإسكندرية
الخميس- معرض "أول مرة" في مكتبة الإسكندرية
الخميس- معرض "أول مرة" في مكتبة الإسكندرية

المصرى اليوم

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