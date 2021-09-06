أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

فتى ويلز المتألق جاريث بيل.. أمل بلاده فى بلوغ مونديال قطر

Print
فتى ويلز المتألق جاريث بيل.. أمل بلاده فى بلوغ مونديال قطر فتى ويلز المتألق جاريث بيل.. أمل بلاده فى بلوغ مونديال قطر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نال النجم الدولي جاريث بيل لاعب ريال مدريد ومنتخب ويلز، إشادة خاصة من جماهير بلاده وذلك بعدما قاد منتخب ويلز للفوز على بيلاروسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

ويدين منتخب ويلز الانتصار المهم لجاريث بيل الذي صال وجال خلال المواجهة وبات رهان منتخب بلاده للمنافسة على التأهل لمونديال قطر 2022.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب ويلز المركز الثالث بـ6 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني منتخب التشيك (7 نقاط من 4 مباريات)، فيما يتصدر هذه المجموعة منتخب بلجيكا بـ10 نقاط من 4 مباريات، على الناحية الأخرى ابتعد منتخب بيلاروسيا في المركز الرابع بـ3 نقاط من 4 مباريات، وينتظر منتخب ويلز مباراته القادمة مع إستونيا متذيل المجموعة خالي الوفاض في الثامن من سبتمبر الجاري.

كان جاريث بيل قد شدد خلال تصريحات سابقة بضرورة تغليظ العقوبات ضد المنتخبات التي يكرر جمهورها توجيه الإساءات العنصرية في الملاعب بالاستبعاد من البطولات الدولية للعبة الشعبية، بعد التقارير التي تحدثت عن تعرض رحيم سترلينج وجود بلينجهام لإساءات من هذا القبيل خلال مباراة منتخبي إنجلترا والمجر بتصفيات 2022 في بودابست مؤخرا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

الراجحي يستعيد صدارة كأس العالم ويتوج بطلاً لباها إيطاليا

بداية صادمة لمنتخب مصر في كأس العالم للصالات.. أكبر هزيمة في التاريخ

بداية صادمة لمنتخب مصر في كأس العالم للصالات.. أكبر هزيمة في التاريخ

الاتحاد الألماني يعارض مقترح إقامة كأس العالم كل عامين

الاتحاد الألماني يعارض مقترح إقامة كأس العالم كل عامين