فتى ويلز المتألق جاريث بيل.. أمل بلاده فى بلوغ مونديال قطر

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نال النجم الدولي جاريث بيل لاعب ريال مدريد ومنتخب ويلز، إشادة خاصة من جماهير بلاده وذلك بعدما قاد منتخب ويلز للفوز على بيلاروسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022».

ويدين منتخب ويلز الانتصار المهم لجاريث بيل الذي صال وجال خلال المواجهة وبات رهان منتخب بلاده للمنافسة على التأهل لمونديال قطر 2022.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب ويلز المركز الثالث بـ6 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني منتخب التشيك (7 نقاط من 4 مباريات)، فيما يتصدر هذه المجموعة منتخب بلجيكا بـ10 نقاط من 4 مباريات، على الناحية الأخرى ابتعد منتخب بيلاروسيا في المركز الرابع بـ3 نقاط من 4 مباريات، وينتظر منتخب ويلز مباراته القادمة مع إستونيا متذيل المجموعة خالي الوفاض في الثامن من سبتمبر الجاري.

كان جاريث بيل قد شدد خلال تصريحات سابقة بضرورة تغليظ العقوبات ضد المنتخبات التي يكرر جمهورها توجيه الإساءات العنصرية في الملاعب بالاستبعاد من البطولات الدولية للعبة الشعبية، بعد التقارير التي تحدثت عن تعرض رحيم سترلينج وجود بلينجهام لإساءات من هذا القبيل خلال مباراة منتخبي إنجلترا والمجر بتصفيات كأس العالم 2022 في بودابست مؤخرا