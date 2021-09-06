سموحة يتعاقد مع نجم إنبي

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نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في التعاقد رسميًا مع عبدالرحمن عامر، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع عبدالرحمن عامر، لمدة ثلاثة سنوات، في صفقة إنتقال لاعب حر، وذلك بناءً على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق السكندري.

وشارك اللاعب في تدريبات الفريق السكندري، التي اقيمت أمس الأحد، على ملعب النادي بالإسكندرية، استعدادًا للموسم الجديد.

يذكر أن سموحة دعم صفوفه حتى الان بالتعاقد مع كل من أحمد عيد مدافع سيراميكا كليوباترا وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، لاعبا النادي الأهلي، ومصطفى الخواجة صانع ألعاب ابو قير للأسمدة واليلا سيلا مهاجم اتحاد تطاوين التونسي وعمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، والانجولي داسافا لاعب خط وسط انتر كلوب الأنجولي.