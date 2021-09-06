أخبار عاجلة

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون» -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
مخاوف عالمية من ارتفاع أسعار رقائق الألومنيوم والسيارات بسبب «انقلاب غينيا» -
زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور) -
الرئيس العراقي: الوضع الحالي في البلاد غير مقبول وغير قابل للدوام -
«زي النهارده».. معركة التل الكبير وهزيمة عرابي 13 سبتمبر 1882 -
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

سموحة يتعاقد مع نجم إنبي

Print
سموحة يتعاقد مع نجم إنبي سموحة يتعاقد مع نجم إنبي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، في التعاقد رسميًا مع عبدالرحمن عامر، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع عبدالرحمن عامر، لمدة ثلاثة سنوات، في صفقة إنتقال لاعب حر، وذلك بناءً على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق السكندري.

وشارك اللاعب في تدريبات الفريق السكندري، التي اقيمت أمس الأحد، على ملعب النادي بالإسكندرية، استعدادًا للموسم الجديد.

يذكر أن سموحة دعم صفوفه حتى الان بالتعاقد مع كل من أحمد عيد مدافع سيراميكا كليوباترا وأحمد رمضان بيكهام وفهد جمعة، لاعبا النادي الأهلي، ومصطفى الخواجة صانع ألعاب ابو قير للأسمدة واليلا سيلا مهاجم اتحاد تطاوين التونسي وعمار شرف الدين مهاجم بلدية المحلة، والانجولي داسافا لاعب خط وسط انتر كلوب الأنجولي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

نرمين الفقى: فخورة بتكريمى عن دورين فى الدورة الـ9 من مهرجان «همسة للفنون»

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف

مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس»

مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس»