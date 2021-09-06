سقوط تجار الاسلحة والذخائر فى حملة بأسيوط

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط .

أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (10) قطع سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية عبارة عن ( 3 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى) بحوزة (عدد 10 متهمين) وكذا تنفيذ (389) حكم متنوع ، وكذا ضبط عدد من القضايا المتنوعة .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات .