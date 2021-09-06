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«مباحث »: ضبط 1113 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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«مباحث التموين»: ضبط 1113 قضية تموينية خلال 24 ساعة «مباحث »: ضبط 1113 قضية تموينية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1113 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر التموينى وأمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة بمحافظة القليوبية لقيامهما بالتصرف في 60 طن سكر تموينى سائب، والسامح بتوريد الكمية المشار إليها لمخزن تابع لمصنع الأول بالمخالفة لبنود التعاقد، وقدرت القيمة المالية 510،000 جنيه بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

كما تم ضبط 14 طن كبدة وقلوب مُجمدة بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة .

وفى الجيزة تم ضبط 3،650 طن مفروم لحوم، بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخرن بدون ترخيص تابع لمطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة.

وفى الغربية، تم ضبط 1،200 طن أسماك مُدخنة رنجة معبأة داخل عبوات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة بدون ترخيص.

كما تم ضبط 12،250 طن مبيدات زراعية معبأة داخل شكائر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإسخدام الزراعى ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن شركة للمبيدات والكيماويات.

وفى كفر الشيخ تم ضبط 13،8 طن مخصبات زراعية معبأة داخل شكائر بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإسخدام الزراعى ذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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