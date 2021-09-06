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بسبب خلافات مالية.. الداخلية تكشف ملابسات أختطاف «سائق الغربية» ( التفاصيل )

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بسبب خلافات مالية.. الداخلية تكشف ملابسات أختطاف «سائق الغربية» ( التفاصيل ) بسبب خلافات مالية.. الداخلية تكشف ملابسات أختطاف «سائق الغربية» ( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إختطاف سائق بالغربية، وحددت المتهمين وضبطت الجناه.
قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية من (تاجر سيارات) بأنه أثناء جلوسه وشقيقه رفقة (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج وله محل إقامة آخر بأسوان «له معلومات جنائية»، ونجله) داخل سيارة «ميكروباص» (لا يعلم بياناتها) أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم لإنهاء خلاف بينهم حول بيع سيارة نقل للمشكو فـى حقهما، قام المذكوران بمغافلته ولاذا بالهرب بالسيارة وبرفقتهما شقيقه».
وأضافت: «وفى وقت لاحق حضر المجنى عليه لمركز شرطة دار السلام بسوهاج وقرر بما سبق وتمكنه بالهرب منهما، وبتطوير مناقشته أمكن تحديد مكان الجناه بدائرة المركز»
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافهم تم ضبط (المتهم الأول)، وآخر «سائق السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة»، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع نجل المتهم الأول لوجود خلاف مالى بين الأول والمجنى عليه لسابقة شرائه سيارة منه وتعثره في سداد الأقساط، وقيام المجنى عليه بالإستيلاء على السيارة وعدم رد المبالغ التي قام بدفعها فإستعان بنجله والثالث لإرتكاب الواقعة أمكن ضبط السيارة الميكروباص المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب»

المصرى اليوم

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