مقتل عاملين في معركة بالأسلحة البيضاء في مطاي بالمنيا

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لقى عاملين، متأثرين بطعنات، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات أسرية بمدينة مطاي في المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بمنطقة مسجد صلاح الدين، بمدينة مطاي، بين أفراد من نزلة ثابت، وآخرين من عزبة منشية لطف الله «الكفور»، مما تسبب في مقتل شابين من نزلة ثابت، وهما «كريمة.م. ا – 35 سنه، وأخر، واتهم بقتلهما» عرفة ،ف، وشقيقة محمود، ف «من قرية الكفور بسبب خلافات أسرية، والمصاهرة.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي مطاي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والقبض على المتهمين والأسلحة المستخدمة في الواقعة .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.