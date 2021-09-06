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"البلدية والإسكان" توقّع اتفاقية مع شركة فيتش العالمية

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"البلدية والإسكان" توقّع اتفاقية مع شركة فيتش العالمية "البلدية والإسكان" توقّع اتفاقية مع شركة فيتش العالمية
لتقديم التقييم الائتماني للمنشآت الراغبة في شهادة التصنيف

وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، اتفاقية مع شركة فيتش العالمية، لتقديم خدمات التقييم الائتماني للمنشآت المتقدمة بطلب الحصول على شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير.

تأتي هذه الاتفاقية الموقّعة بين الوزارة وشركة فيتش في سبيل تقييم قدرات المنشآت بناءً على العوامل المالية والإدارية، حيث توفر خياراً (غير إلزامي) من خلال إجراء تحليل مالي لتقديم خدمات التقييم الائتماني "كخدمة سريعة" تساعد على تقييم قدرة المنشأة المالية للمشروعات وتستخدم كأحد متطلبات شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن لتقليل نسبة المشاريع المتعثرة وتحسين جودة المشروعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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