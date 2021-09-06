في أزهى حلة.. "لوحات خضراء" تكسو جنوب السليّل وتخطف الزوّار

★ ★ ★ ★ ★

نباتات الشرشر والقطب والعلقى والبهمة والخرما والربة تزيّن "الحسي"

اكتست أراضي الحسي جنوب محافظة السليّل التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة الرياض بالنبات والزهر بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة يوليو الماضي، التي حوّلتها إلى صحراء خضراء قشيبة، وجعلتها في أزهى حلة حينما غطت أراضيها نباتات الشرشر والقطب والعلقى والبهمة والخرما والربة.

وأصبحت الحسي مقصداً لأهالي وسكان المحافظة والمراكز التابعة لها، خاصة مع تدني درجة الحرارة آخر النهار، فضلاً عن هواة التصوير والمحترفين فيه، الذين أخذوا عدساتهم يتنقلون بين الفيافي لتوثيق ذلك الجمال الخلاب.