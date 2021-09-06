الطائف.. حريق يخلي عمارة سكنية والهلال الأحمر باشر 12 إصابة

★ ★ ★ ★ ★

عالجت 10 حالات بالموقع ونقلت حالتين بوضع مستقر لأحد المستشفيات

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر 12 حالة تأثرت من جرّاء حريق وقع ليل أمس في عمارة سكنية داخل أحد الأحياء في الطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي؛ المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن الحريق، بدورها وجّهت ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني مهند الزهراني.

وأضاف الثبيتي؛ باشرت فرق الدفاع المدني الحدث لحين تم إخلاء السكان وتسليم الحالات للفرق الإسعافية وتم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية لعدد 12 شخصاً، واكتفى 10 أشخاص منهم بالخدمة المقدمة لهم من المُسعفين بالموقع، ونقل حالتين للمستشفى بوضعٍ مستقر.