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لضبط المخالفين.. الأمن الاقتصادي يواصل حملاته على مستوي الجمهورية

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لضبط المخالفين.. الأمن الاقتصادي يواصل حملاته على مستوي الجمهورية لضبط المخالفين.. الأمن الاقتصادي يواصل حملاته على مستوي الجمهورية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 2931 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 11831 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و ضبط 223 قضية فى مجال الضرائب العامة، وجمارك وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 204 قضية متنوعة أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى ومحلات بدون ترخيص .

وتمكنت الحملات من ضبط 1151 قضية تموينية متنوعة غش غذائى ولحوم ومصنعاتها وأسماك وثروة زراعية ومواد بترولية.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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