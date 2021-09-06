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حكاية شابين عرضا حياة المواطنين للخطر وتهربا من سداد 26 مليون جنيه

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حكاية شابين عرضا حياة المواطنين للخطر وتهربا من سداد 26 مليون جنيه حكاية شابين عرضا حياة المواطنين للخطر وتهربا من سداد 26 مليون جنيه

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص فى عين شمس ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام حبس جزئى وغرامات فى قضايا "مبانى" بالمخالفة للقانون مما عرض حياة المواطنين للخطر بإجمالى عقوبات بلغت حبس3 سنوات وغرامات مالية بقيمة 11 مليون جنيه تقريبا، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

كما تم ضبط أحد الأشخاص فى البساتين ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 19 حكم حبس جزئى فى قضايا "مبانى" بإجمالى غرامات مالية بلغت 15 مليون جنيه ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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