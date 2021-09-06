«الداخلية» تكشف ملابسات سرقة مدرسة في أسيوط وتضبط 3 متهمين

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة إحدى المدارس بأسيوط وضبط مرتكبي الواقعة.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من (عامل بإحدى المدارس الكائنة بقرية المنشأة الكبرى بدائرة المركز)، بأنه حال حضوره للمدرسة اكتشف فتح باب ورشتين داخل المدرسة، وكذا كسر نافذة دورة مياه بذات المبنى وسرقة (بعض المناشير الخشبية، وشينيور كهربائى، شاشة، وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة DVR» .

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز)» .

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد محلى وعدد من الطلقات) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة، وأرشدوا عن المسروقات ومركبة «التوك توك» المستخدمة فـى نقلها وتبين أنها ملك أحدهم، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية».