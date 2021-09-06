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مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون

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مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون مصدر بالجبلاية يكشف مصير البدري بعد مباراة الجابون

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أبدت الجماهير والمتابعين للمنتخب الوطنى مخاوفها من عدم قدرة فى تصدر المجموعة والحفاظ على فرصة فى التاهل للمونديال العالمي خصوصا فى ظل الاداء الضعيف و المتواضع لمعظم لاعبي المنتخب المصري.

ويحتل المنتخب الوطنى حاليا المركز الاول بـ4 نقاط بفارق مباراة عن منتخب ليبيا الذى يمتلك 3 نقاط، وفوزه اليوم على منتخب انجولا يضعه على صدارة المجموعة ويصعب من مهمة المصريين فى التاهل.

وكشف مصدر مقرب من احمد مجاهد ان رئيس اللجنة المؤقته عقب المباراة بأن الجهاز الفنى مستمر حتى نهاية التصفيات ولا توجد نيه لرحيل حسام البدرى وقال مجاهد:«ليس هناك قرار بإقالة الجهاز الفني بقيادة البدري، حتى الأن على الاقل، ولكن هناك استياء كبير لدى اتحاد الكرة فيما يتعلق بأداء المنتخب في مباراتي أنجولا والجابون».

المصرى اليوم

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